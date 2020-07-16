شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يتوقع مواصلة "أوبك +" تخفيضات إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك+ تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط، إذ من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.

وأشار الوزير إلى أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يومياً لدعم البلدان، التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة، موضحا أن تخفيضات الانتاج الفعلية في أغسطس ستتراوح من 8.1 مليون إلى 8.2 مليون برميل يوميا، وفق لموقع قناة العربية.

وأضاف أن أوبك+ ستجري في ديسمبر 2020 مراجعة للفترة الزمنية التي ستستمر فيها تخفيضات النفط، ووافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس.

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وفي وقت سابق أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمواصلة العراق تحسين مستوى امتثاله بحصته في خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أن نسبة امتثال بغداد وصلت إلى 90% في يونيو.

وكان وزير الطاقة السعودي ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري قد بحثا متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية أوبك بلس.

واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم.