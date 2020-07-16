شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السعودي يؤكد على نجاح اقتصاد المملكة في إدارة أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن اقتصاد المملكة نجح في إدارة أزمة كورونا والحد من آثارها عليه، واصفاً إياها بالاختبار الحقيقي لإثبات قابليته للتأقلم مع المتغيرات الطارئة.

وأكد الخريف خلال جلسة عن بُعد نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيداً في التعامل مع تداعياتها، بحسب "العربية".

ومن تلك الفرص إعادة هيكلة خططها، والعمل على استغلال الأزمات للخروج منها بأكبر المكاسب التي تعود على اقتصاد الوطن ورفاهية أبنائه، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منذ البداية الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أولوية قصوى.

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ولفت النظر إلى أنه منذ بداية الأزمة كان هناك حرص على حل مشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز هذه المشكلة.

وقال الوزير في وقت سابق، إن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وقال الخريف، في وقت سابق إن حجم القروض التي تم اعتمادها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال مبادرة القرض المالي المعجل لنحو 365 منشأة صناعية بقطاع المستلزمات الطبية والأدوية الحيوي بلغت قيمتها 364 مليون ريال خلال جائحة كورونا.