شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة بالسعودية تستهدف حماية وتنظيم الأجور والرواتب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأوضح الراجحي أن المنصة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام "حماية الأجور" عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

Advertisements

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وقال سطان الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، في وقت سابق، إن الوزارة مع بدء عودة الأعمال تبحث باستمرار احتياج سوق العمل لأي مبادرات أو برامج ليعود النشاط الاقتصادي لطبيعته بشكل كامل.

وأطلق أيضا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة "قوى".

وأوضح أن ذلك يهدف لتقديم كل ما يدعم نمو وتسريع الأعمال، وفق اشتراطات ومعايير محددة للحصول على هذا التأشيرات.