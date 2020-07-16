شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ريلاينس إندستريز": ملتزمون بشراكة طويلة مع أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"ريلاينس إندستريز"، إنه ملتزم بشراكة طويلة الأمد مع أرامكو السعودية.

وأمباني رجل أعمال هندي تملك شركته "جيو بلاتفورمز" التي تعتبر ذراع التكنولوجيا الرقمية التابعة لشركته، بحسب موقع قناة العربية.

وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يونيو الماضي ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية.

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ووقع الصندوق على اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.32% من أسهم "جيو بلاتفورمز"، حيث تأتي الصفقة تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة. وتقل الحصة التي قام الصندوق بشرائها عن 5% والتي تتطلب إخطارًا بالبورصة.

وتعمل بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989 بين الأمير عبد العزيز آل سعود والشركة البريطانية.