شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح بن دواد القابضة بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "بن داود القابضة" السعودية تأجيل الطرح العام الأولي لشهر سبتمبر المقبل، علما أنها كانت تخطط له في الربع الثاني من هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية مطلع الشهر الجاري صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة بن داود القابضة طرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (20%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وكانت شركة بن داود القابضة تعمل على طرح أسهمها في البورصة السعودية، والذي سيكون الطرح الأول في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، والذي أدى إلى إغلاق أغلب اقتصادات المنطقة.

وكانت الشركة، التي تدير 73 متجرا تحت العلامة التجارية بن داود ودانوب، تخطط إلى طرح أسهمها في البورصة السعودية بنهاية يوليو لتستفيد من زيادة الطلب على المنتجات عبر الإنترنت بمتاجرها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالممل.

وبدأت شركة بن داود في العمل مع كل من جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وجي أي بي كابيتال بشأن الطرح العام الأولي، وفقا لما نقلته مصادر في أكتوبر الماضي. وعملت شركة "موليس أند كو" كمستشار اقتصادي للطرح.