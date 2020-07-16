شكرا لقرائتكم خبر عن البحري السعودية تقوم ببناء 52 سفينة معظمها عملاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئیس التنفیذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري،عبدالله الدبیخي، إن شركة البحري التزمت بصناعة وبناء 52 سفينة خلال السنوات العشر المقبلة، منها 22 سفينة عملاقة لنقل النفط الخام، و15 سفينة لنقل البتروكيماويات، وغيرها من السفن.

واشار إلى أن دخول شركة البحري للعمل في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، يأتي منسجما مع التطلعات العالمية للموقع الاستراتيجي المتوسط الذي تقع فيه المملكة، وذلك وفقا لموقع قناة العربية.

وبين الدبيخي أن بناء أول سفينة من قبل الشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير تعد نموذجا لنقل التقنية الكورية إلى السعودية في صناعات السفن.

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وأوضح أن هذه السفينة التي بنيت في كوريا، والمشاريع المقبلة لبناء السفن ستكون بأيدي شباب سعوديين، مشيرا إلى وجود أكثر من 400 منصة في منطقة الخليج، لإنتاج البترول والغاز وهو أكبر تجمع للمنصات البحرية في العالم.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 133.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 419.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 179.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.