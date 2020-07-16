شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال سلبي-تحليل - 16-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الغاز مؤخرا لارتداد إيجابي إلا أن استقراره ضمن محاور القناة الهابطة وباستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره عند 1.887 فإن ذلك يدعم الترجيح السلبي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
إضافة إلى ما سبق, نلاحظ اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليؤكد بذلك تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليبدأ بتجميع العزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز عند 1.5000 و 1.353 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.880 و 1.500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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