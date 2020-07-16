اليورو مقابل الين يستجمع قواه- تحليل - 16-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل مستوى 122.40 حاجز لحظي أمام محاولات السعر الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لارتداد سلبي مؤقت محاولا بذلك تجميع قواه بالبحث عن العزم الإيجابي الإضافي, اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 يؤكد بدء تخلص السعر من الضغوط السلبية وليبدأ بتجميع العزم الإيجابي الإضافي لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 122.90 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 123.75.
ما يجب التنويه له, أن محاولة كسر السعر للدعم الأولي المستقر عند 121.55 فإن ذلك سيؤكد تأجيل السعر للهجوم الصاعد ليتكبد بذلك بعض الخسائر بمحاولة اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 121.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.55 و 122.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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