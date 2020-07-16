الباوند مقابل الين يحافظ على الاستقرار الايجابي-تحليل - 16-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت إلا أن استقراره فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 133.40 لهذا اليوم يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 135.20 وصولا للحاجز التالي المستقر عند 136.65.
لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي لنتوقع تكبده بذلك لعديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 132.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر حول 130.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.65 و 135.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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