شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يدخل بسبات– تحليل - 16-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين بالتخلص من سيطرة الميل الجانبي ليدخل بذلك بسبات سعري بانحصاره الجانبي ما بين الحاجز المستقر عند 870.00 ومستوى 795.00 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الأخيرة.

مما سبق, نتوقع استمرار تذبذب السعر بشكل جانبي لحين تمكنه من تجاوز الحاجز المذكور سابقا ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد والبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية المتمركزة عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد