شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتصحيح السلبي– تحليل -16-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصحيحي السلبي مشكلا بذلك هبوط قوي ليستقر بذلك قرب 2.8400 متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, لكن الاستقرار العام فوق الدعم الممتد نحو 2.8000 يدعم الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة, مما يدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من تجديد المحاولات الإيجابية لحين الوصول نحو الهدف المتمركز عند 3.000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد