شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إنتاجية ملاحة برج العرب لـ350 ألف طن باستثمارات 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه جارى تنفيذ مشروع لرفع كفاءة ملاحة برج العرب بالتنسيق مع عدد من الجهات منها الإنتاج الحربى وعدد من مراكز البحوث وذلك لزيادة إنتاجية الملاحة إلى 350 ألف طن خلال 3 سنوات.

أضاف الدكتور أسامة عبد العزيز لـ " الخليج 365 " أن عملية رفع كفاءة ملاحة برج العرب تتكلف نحو 20 مليون جنيه، لافتا أن إنتاجية الملاحة حاليا تصل لنحو 200 ألف طن سنويا، وبالتالى تركز الشركة على تطوير ملاحة برج العرب ورفع كفاءتها نظرا لتوقف ملاحة سبيكة بشمال سيناء والتى كانت تمثل 85% من إنتاج الشركة .

أوضح إننا نأمل فى إعادة تشغيل ملاحة سبيكة المتوقفة منذ سنوات وذلك الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء والشركة المصرية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والتى ستتولى ادارة هذا الملف خلال شهر اكتوبر المقبل .

أضاف الدكتور أسامة عبد العزيز، أن الشركة حاليا تسعى إلى تنويع مواردها من خلال فتح أسواق جديدة خاصة مع توقف السوق الأوروبى نتيجة فيروس كورونا، وبالتالى هناك تركيز على السوق الأفريقى خاصة إلى عدد من الدول منها المغرب وأوغندا ورواندا والسنغال.