شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. الإعلان عن كراسات شروط 4 مجمعات صناعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من صياغة كراسة شروط المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة فى عدد 12 محافظة، والتى تستهدف توطنين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مجمعات جديدة على طراز ومستوى عالمى، لدمج هذه الصناعات لتعمل فى بيئة ملائمة.

ومن المقرر أن تعلن هيئة التنمية الصناعية، بداية حجز كراسات الشروط لعدد 4 مجمعات وهى بنى سويف والمنيا والغربية والأقصر، خلال الأسبوع المقبل، مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين، ويتواكب مع هذا التحرك استمرار حجز الوحدات الصناعية فى مجمعى مرغم 2 والغردقة.

ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، انتهى بالفعل 80% منها، وتضم حوالى 4317 مصنع، وتهدف خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة من أجل الارتفاع بمعدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

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وبحسب بيانات حديثه حول المجمعات الصناعية الجديدة، فإن المجمعات المقرر طرحها تضم 1203 وحدات صناعية جديدة جاهزة للاستثمار الفورى، وهى ( 266 وحدة صناعية فى مجمع بنى سويف، و 663 وحدة صناعية بمجمع المحلة فى الغربية، مجمع المنيا يضم 68 وحدة صناعية ، وعدد 206 وحدة صناعية فى مجمع البغدادى بالأقصر".