شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر 2011 وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.03% لتتداول عند 1,812.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,813.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.11 مقارنة بالافتتاحية عند 96.00.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم 11.5% مقابل انكماش 9.8% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 9.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 3.2% مقابل انكماش 6.8% في السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 2.2%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 1.8% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.7% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 5.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

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كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلان الثلاثاء الماضي عن توقعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تحميله من جديد المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الاثنين الماضي من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 13.15 مليون ولقي 574,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".