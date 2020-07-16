شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط محاولاته المستمرة مهاجمة مستوى المقاومة 7,407.09، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 37.69 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من جماح المزيد من المكاسب للمؤشر.

تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.