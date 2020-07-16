شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة سلبية متغاضية عن نمو الاقتصاد الصيني بصورة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر متغاضية عن البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بصورة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني وذلك بالإضافة إلى تسارع نمو الإنتاج الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وتراجع معدلات البطالة، بينما تقلص تراجع مبيعات التجزئة خلال حزيران/يونيو.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثاني مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماشاً 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.8% في الربع الأول الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.5% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.5% في الربع الأول.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 3.3% في حزيران/يونيو، ونشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.4% مقابل7.1% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.2%، بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 210.8 ألف مقابل تراجع 264.1 ألف، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 106.0 ألف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تحميله من جديد المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الاثنين الماضي من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

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وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 13.15 مليون ولقي 574,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.27% ليخسر 4.24 نقطة ويصل إلى المستوى 1,585.27، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.49% ليخسر هو الأخر 113.54 نقطة ويصل إلى المستوى 22,831.96.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.27% ليخسر 60.16 نقطة ويصل إلى المستوى 4,684.31، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.16% ليخسر هو لأخر 39.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,322.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.10% ليخسر 281.49 نقطة ويصل إلى المستوى 25,200.09، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.78% ليخسر هو الأخر 17.08 نقطة ويصل إلى المستوى 2,184.80.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.76% ليخسر 88.02 نقطة ويصل إلى المستوى 11,522.50، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.80% ليخسر هو الأخر 48.22 نقطة ويصل إلى المستوى 6,004.70.