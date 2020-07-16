شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التأمين العربية (8160) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 0.18 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 12.60، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.60 مستوى المقاومة 14.00.