شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تهامة للإعلان (4070) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 31.10، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.05 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.10، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.35.
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