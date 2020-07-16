الاقتصاد

بترورابغ يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 1.80% بما يعادل 0.24 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وأمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من ا لارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.08، ليستهدف مستوى المقاومة 15.86.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.08 ومستوى المقاومة 14.34.

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