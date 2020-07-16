شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مسك (2370) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.31% بما يعادل 0.21 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 9.63 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.88 ومستوى المقاومة 9.63.

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