شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت المدينة (3003) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 18.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.02 ومستوى المقاومة 18.00.