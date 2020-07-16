كيمانول يجني أرباحه – تحليل صباحي – 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.03 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.18، ليستهدف مستوى المقاومة 7.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.18 ومستوى المقاومة 7.75.
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