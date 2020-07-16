شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم لازوردي (4011) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 8.08% بما يعادل 2.90 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 39.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 42.00.