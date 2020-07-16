شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسيج (8150) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 24.00، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 27.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.60 مستوى المقاومة 25.20.