شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب قوية – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع زوج الدولار مقابل الفرنك بقوة يوم أمس ليبدأ اختبار مستوى 0.9456، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تتخطى المستوى المذكور ليتجه نحو مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.9515 ثم 0.9541.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة يدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق 0.9456 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 0.9351 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9400 والمقاومة 0.9515

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد