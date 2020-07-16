الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7064، ويعود للتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50 الآن، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك الذي يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات الإيجابية لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6890 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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