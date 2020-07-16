شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتحول للارتفاع – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر عقود خام برنت الارتفاع يوم أمس ليخترق مستوى 43.38 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 45.50.

القناة الصاعدة الجديدة تدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 43.38 ثم 42.25 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد