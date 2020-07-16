شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً لمستوى 40.80 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليستأنف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 43.05.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مكاسب إضافية على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 40.80 ثم 40.40 سيوقف الميل الصاعد المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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