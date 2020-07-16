الاقتصاد

الفضة تحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية في طريقه لزيارة هدفنا المنتظر عند 19.64، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تملك مزيد من الأهداف الإيجابية على المدى القصير، حيث يمثّل اختراق المستوى المذكور مفتاح التوجه نحو 20.05 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 18.60 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 19.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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