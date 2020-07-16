الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب محاولات تخطي مقاومة العلم الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1850.00 ثم 1865.00.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1785.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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