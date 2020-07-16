شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بقوة – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي انخفاضاً قوياً يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.3612، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث يتداول عند الهدف السلبي الأول 1.3500، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3362 كمحطة تالية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 1.3612.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3400 والمقاومة 1.3580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط