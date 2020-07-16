الاقتصاد

الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 16-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 106.44، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

 

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 105.20 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.20 والمقاومة 107.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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