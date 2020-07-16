شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه لمهاجمة الدعم – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بعد اختبار مستوى 1.2650، لنلاحظ أن السعر يسجّل مستويات قمم منخفضة مؤخراً، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، حيث يقترب من مهاجمة الدعم المحوري 1.2515 الآن، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيؤكد فتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية قد تساهم بحماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مع الإشارة إلى أننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال مراقبة تصرف السعر بالنسبة لمستوى 1.2515، حيث يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو مستويات 1.2400 ثم 1.2304 كأهداف سلبية رئيسية، بينما التماسك فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2777.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي