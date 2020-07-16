الاقتصاد

اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-07-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من الثبات طويلاً فوق مستوى 1.1420، ليتداول بسلبية ويستقر دون هذا المستوى، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، ليبدأ بتشكيل موجة هابطة نتوقع أن تستهدف اختبار مستوى 1.1270 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1420 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1480

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا