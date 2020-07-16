شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من الثبات طويلاً فوق مستوى 1.1420، ليتداول بسلبية ويستقر دون هذا المستوى، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، ليبدأ بتشكيل موجة هابطة نتوقع أن تستهدف اختبار مستوى 1.1270 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1420 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط