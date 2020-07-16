وزير الطاقة الروسي يقول سوق النفط متوازنة ومستقرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية في الوقت الراهن متوازنة ومستقرة، وذلك بعد نزول مفاجئ للطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخلال حديثه عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، والتي أوصت بتخفيف القيود على إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب، قال نوفاك أيضا إن استعادة الإنتاج بشكل جزئي ستكون في مصلحة السوق.