شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب هبوط أسعار الكمامات عقب ارتفاعات كبيرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى حنا عضو غرفة الطباعة ورئيس برس سنتر، إنه مع بداية أزمة كورونا شهدت أسعار الكمامات ارتفاع قرابة 1000 %، ومع حظر تصديرها ثم لجوء عدد من المصانع لزيادة الطاقات الإنتاجية لديها، ومصانع أخرى غيرت نشاطها لتصنيع الكمامات ، ثم الاعتماد على الكمامات القطنية والقماش، بدأت الأسعار تتراجع بالسوق".

وحول تراجع الأسعار، قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن سعر علبة الكمامة بالجملة انخفض إلى 50 جنيها أي أن الكمامة للمستهلك لا يجب أن تتخطي العلبة 100 جنيه، ولا يمكن دفع أكبر من ذلك الرقم، فالمصانع أصبح لديها مخزون كبير لا تعرف كيفية تصريفه.

وعن إمكانية إعادة فتح باب تصدير الكمامات، يقول " اعتقد أن الحكومة يمكن إعادة النظر في قرار حظر التصدير، مع ارتفاع الإنتاج بالأسواق، ولأجل تصريف هذا الراكد، قد تلجأ الحكومة لإلغاء القرار بعد انتهاء الثلاثة أشهر الثانية من قرار حظر التصدير.

وأشار إلى أن فتح باب التصدير مجددا يستوعب الطاقات الإنتاجية التي تم ضخها في السوق مؤخرا، مشيرا إلى أن عدد كبير من المصانع لجأ إلى زيادة خطوط إنتاجه، كما تم إدخال خطوط ومصانع جديدة، وحتى هذه اللحظة هناك خطوط إنتاج يجرى تدشينها، الأمر الذى يدفعنا إلى التأكيد على أهمية استيعاب هذه الكميات حتى لا بتضرر السوق.