شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 10 من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:09 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 0.6992 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7008، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6989، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7016.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 3.3% في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.4% مقابل7.1% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.2%، بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 210.8 ألف مقابل تراجع 264.1 ألف، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 106.0 ألف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 11.5% مقابل انكماش 9.8% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 9.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 3.2% مقابل انكماش 6.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 2.2%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 1.8% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.7% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 5.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 17.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 12.4% في أيار/مايو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 1,250 ألف طلب مقابل 1,314 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 462 ألف طلب إلى 17,600 ألف طلب مقابل 18,062 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.0 مقابل 27.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 60 مقابل 58 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها اللجنة الاستشارية للبحوث المالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلان الثلاثاء الماضي عن توقعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تحميله من جديد المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الاثنين الماضي من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 13.15 مليون ولقي 574,464 شخص مصرعهم في 216 دولة.