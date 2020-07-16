شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في الصين خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت تراجعاً إلى نسبة 5.7% مقابل نسبة 5.9% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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