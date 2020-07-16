شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت نمو 11.5% مقابل انكماش 9.8% خلال الربع الأول الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 9.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 3.2% مقابل انكماش 6.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 2.2%.

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