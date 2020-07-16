شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين في نيوزيلندا يتوافق مع التوقعات خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.8% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متوافقة أيضا مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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