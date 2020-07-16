تعرف على ضوابط حماية العلامات التجارية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إنشاء إدارة العلامات التجارية عام 1940 بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1939 لحماية العلامات التجارية وهى احدى الإدارات التابعة لمصلحة التسجيل التجارى والتى تمثل جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر. وتشير البيانات الواردة فى النشرة السنوية لبراءات الاختراع لعام 2019، أن العلامة والتصميم يمثلان جزء من النشاط التجارى، الأمر الذى من خلاله يتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل. وتمتد الحماية القانونية بالنسبة للعلامات التجارية لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها فى نهاية كل 10 سنوات. Advertisements وتعتبر الإدارة العامة للعلامات التجارية، إدارة التسجيل التجارى بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين هى الجهة المعنية بتسجيل العلامات التجارية.

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