شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5553 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 5588 نقطة، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاءا لسهم اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,466 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,593 نقطة