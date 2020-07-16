شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9394 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما يواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 9400 نقطة، والذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث في هذه الحالة سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند عند 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,354 وبين مستوى المقاومة هو 9,435 نقطة
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