شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تعلن استثمار 4.5 مليار دولار في شركة هندية للإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جوجل" - المحرك البحثي المملوك لشركة "ألفابت" - ضخ استثمارات قوية في شركة هندية للإنترنت في إطار توسعاتها.



واشترت "جوجل" حصة في "جيو" الهندية بنسبة 7.7% مقابل 4.5 مليار دولار، وذلك في ظل ضمن حزمة كشفت عنها "جوجل" بإجمالي عشرة مليارات دولار على مدار عدة سنوات لتطوير التكنولوجيا الرقمية في الهند.



وضمن الشراكة مع "جيو" تعتزم "جوجل" تصنيع جوالين منخفضا التكلفة وبنظام التشغيل "أندرويد" لطرحهما للبيع في السوق الهندي.

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ومن جانبه، أشاد "موكيش أمباني" المالك لمنصة "جيو" والذي يعد أيضا أغنى شخصية في البلاد بقرار "جوجل" الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية الهندية.



وأشار "أمباني" إلى أن هناك تعهدات من رجال أعمال وشركات عملاقة على الساحة العالمية باستثمار 1.5 تريليون روبية أي ما يعادل أكثر من 20 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" بنسبة 0.3% إلى 1516.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1536.3 دولار وأقل سعر عند 1497.8 دولار.