شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جولدمان ساكس" يغلق مرتفعاً بدعم من ارتفاع قوي في الإيراداتت الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جولدمان ساكس" خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور نتائج الأعمال الفصلية للبنك عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وأعلن "جولدمان ساكس" تحقيق إيرادات بنحو 13.30 مليار دولار في الربع الثاني بقفز نسبتها 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.



وبلغت أرباح البنك 2.25 مليار دولار أو ما يعادل 2.20 دولار لكل سهم في الربع الثاني من 2.20 مليار دولار أو ما يعادل 5.81 دولار لكل سهم خلال نفس الفترة من عام 2019.

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وصرح المدير التنفيذي للبنك "ديفيد سولومون" بان هذه البيانات جاءت قوية على الرغم من ازمة فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي.



تاتي بيانات "جولدمان ساكس" عقب نتائج أعمال مخيبة للىمال سجلتها البنوك "جيه بي مورجانن تشيس" و"سيتي جروب" و"ويلز فارجو".



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 1.4% إلى 216.9 دولار، وسجل اعلى سعر في الجلسة عند 225.2 دولار وأقل سعر عند 214.6 دولار.