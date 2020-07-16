شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بدعم من مشتريات صينية غير مسبوقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء على نحو طفيف في اعقاب إعلان الصين عن مشتريات قوية غير مسبوقة من الذرة الأمريكية فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين شراء ما يقرب من 1.76 مليون طن من الذرة من واشنطن، وهي أكبر صفقة شراء من الصين على الذرة الأمريكية، بحسب بيانات وزارة الزراعة.



وعلاوة على ذلك، تعد صفقة الشراء الضخمة هي الثاني على الذرة الأمريكية في أربعة أيام فقط، وقدرت أحدث عملية شراء بقيمة 232 مليون دولار.

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وذكرت شركات خاصة في أمريكا لتصدير الذرة بأنها باعت 129 ألف طن من الصويا بقيمة 42 مليون دولار للصين، في حين بلغت صادراتها من الذرة 1.365 مليون طن بقيمة 180 مليون دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن أكبر صفقة بيع من الذرة الأمريكية على الإطلاق كانت بحجم 3.72 مليون طن وكانت للاتحاد السوفييتي في التاسع من يناير/كانون الثاني عام 1991.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 3.26 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.28 دولار وأقل سعر عند 3.22 دولار.