شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 40٫60 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.1 بينما مستوى المقاومة هو 41.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط