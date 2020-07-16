شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال تداولات امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 17٫90 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم الهام عند 18٫50 فلس، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16 ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.5 بينما مستوى المقاومة هو 18.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط