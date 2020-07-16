شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 620 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 500 فلس والذي يتجه اليه السهم حاليا في الأجل القصير كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 750 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 609.0 بينما مستوى المقاومة هو 633.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط