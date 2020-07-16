شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS)الانظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 13٫10 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 14 فلس، كما نلاحظ ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 11٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12٫85 بينما مستوى المقاومة هو 13.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط